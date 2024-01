Hellas Verona-Empoli: 2-1 nello scontro salvezza

L'Hellas Verona batte l'Empoli 2-1 nello scontro salvezza della ventesima giornata e conquista tre punti preziosi. Vittoria meritata e sofferta per la squadra di Baroni.

In cronaca. Al 3' Verona subito in vantaggio: Duda mette il cross da calcio d'angolo e Djuric colpisce di testa nell'area piccola. Il pallone sbatte sulla traversa ed entra in porta. Tre minuti dopo Shpendi sfiora per questione di centimetri il suo primo gol in Serie A. Salva tutto Magnani. Al 9' Suslov prova a sorprendere Caprile calciando da metà campo, ma la palla viene parata senza problemi dall'estremo difensore dell'Empoli. Al 12' cross di Tchatchoua che diventa un tiro, ma Caprile respinge sotto la traversa e mette in calcio d'angolo. Al 34' Empoli vicino al pari: punizione dal limite, Fazzini tocca corto per Grassi che tira con il piatto, palla che aggira la barriera e termina di poco a lato. In pieno recupero cross insidioso di Cambiaghi dalla sinistra e ottima chiusura di Tchatchoua che mette in calcio d'angolo. Termina il primo tempo con il Verona avanti 1-0.

Inizia la ripresa nella nebbia e dopo quattro minuti Verona pericoloso: Serdar si muove bene in area tra quattro avversari e poi calcia con il sinistro, ma Caprile respinge con i piedi in calcio d'angolo. Al minuto undici raddoppio della squadra gialloblù: Ngonge parte da destra, rientra sul sinistro e calcia in porta dal limite, leggera deviazione di Grassi che sorprende Caprile, che non può nulla. Al 18' l'Empoli accorcia le distanze: cross di Bereszynski dalla destra e colpo di testa di Zurkowski, che stacca in modo preciso e supera Montipò. Al 25' Empoli vicino al pareggio con Luperto, primo ad arrivare sulla ribattuta dopo la parata di Montipò su Gyasi. A tre minuti dalla fine Duda prende il secondo cartellino giallo e lascia la squadra gialloblù in dieci. Nei minuti di recupero la formazione toscana spinge, ma il Verona si difende bene. Finisce 2-1 per la compagine di Baroni, che conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Nonostante le tante partenze durante il calciomercato, il Verona risponde sul campo e ottiene una vittoria preziosa.