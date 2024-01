Hellas Verona-Empoli: le probabili formazioni

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Nella prima giornata del girone di ritorno, allo stadio Bentegodi, si gioca la sfida Hellas Verona-Empoli, in programma questa sera alle ore 18. Match che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza. La squadra di Baroni ha perso molti calciatori nel mercato invernale, ma ora deve pensare solo al campo. Andreazzoli ritrova dopo il turno di squalifica Cacace.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Suslov; Folorunsho, Ngonge, Mboula; Djuric. All. Baroni.

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli