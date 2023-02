Eccellenza, ecco il recupero Castelnuovo-Camisano. In campo anche il Vigasio in Coppa

Infrasettimanale di sfide importanti per due compagini veronesi di Eccellenza.

Domani, mercoledì 22 febbraio, è previsto innanzitutto il recupero dello scontro salvezza della quinta giornata di ritorno di campionato tra Castelnuovo del Garda e Camisano, che era stato rinviato per la concomitanza dell'incontro della formazione vicentina nella finale regionale di Coppa Italia.

L'altro match inizialmente in programma, Schio-Vigasio, è stato invece ulteriormente posticipato a data da destinarsi: il Vigasio, infatti, sarà di nuovo impegnato in Coppa. Dopo lo 0 a 0 casalingo all'esordio contro il Lavis, la squadra biancazzurra si preparara ora a disputare la sua seconda e ultima partita nel triangolare triveneto, paragonabile a un ottavo di finale. Per sperare di qualificarsi ai quarti, gli uomini di Filippo Damini saranno di fatto costretti a battere i friulani, per poi attendere l'esito di Lavis-Brian Lignano di mercoledì prossimo, 1° marzo. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14.30.