Eccellenza, risultati e marcatori della 26^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 25^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 26^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Pareggio a reti bianche tra Albignasego e Ambrosiana, con quest'ultima agganciata in vetta dalla Clivense, vittoriosa 1 a 0 sul Pozzonovo (di Florian il gol decisivo). Dopo tre turni il Bassano ritrova la vittoria contro il Montorio grazie al sigillo sul finale di Marchiori (1-0), mentre al Camisano basta il rigore realizzato da Rampazzo per espugnare il campo della Belfiorese (0-1). Se il Castelnuovo sgambetta l'Academy Plateola (2-0), guadagnando preziosi punti salvezza, Cristofaletti debutta invece con un pareggio alla guida del Garda (1-1 con l'Union Eurocassola).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 26^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A