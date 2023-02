Eccellenza, rinviato a data da destinarsi il recupero di Schio-Vigasio

Nuovo rinvio per la gara Schio-Vigasio.

Il match del girone A di Eccellenza, riprogrammato in prima battuta per mercoledì prossimo, 22 febbraio, è stato ulteriormente posticipato, questa volta a data da destinarsi, dato che nello stesso giorno il Vigasio dovrà tornare in campo contro il Brian Lignano per la fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza.

Variazione di orario e di campo, invece, per l'altro recupero previsto il 22 febbraio: Castelnuovo del Garda-Camisano si giocherà alle 20.30 (anziché alle 14.30) al 'Battistoni' di San Giovanni Lupatoto.