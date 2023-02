Coppa Italia Eccellenza, pareggio a porte inviolate tra Vigasio e Lavis

Finisce a reti bianche tra Vigasio e Lavis, che si sono accontentate del pareggio nella prima giornata del triangolare del Triveneto, match valevole come ottavo di finale nella fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza.

Una partita che si è delineata avara di emozioni, con i biancocelesti di mister Damini che non sono riusciti a finalizzare le occasioni create. Davanti al proprio pubblico, il Vigasio ha fatto infatti la partita mancando due grandi opportunità per portarsi in vantaggio: nella ripresa con Zanetti prima, con un pallonetto salvato sulla linea da un difensore ospite, e Marchesini nel finale poi, con un destro da posizione ravvicinata sventato da Bertè con i piedi.

In virtù di questo risultato, il Vigasio tornerà ora in campo mercoledì prossimo, 22 febbraio, sul campo del Brian Lignano. Di fatto sarà obbligatorio battere i friulani, a riposo al primo turno, per sperare di vincere il triangolare e accedere ai quarti. Il 1° marzo, invece, si giocherà Lavis-Brian Lignano.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIGASIO - LAVIS 0-0

Vigasio: Vencato, Menini, Meneghini, Casella, Boscolo Bisto, Magliano, Malagnini, Falchetto, Micchi, Vasta, Zanetti

A disposizione: Bertolotti, Zanella, Poccetti, Tinelli, Miotto, Landini, Marchesini, Bonfà, Stratu

Allenatore: Filippo Damini

Lavis: Bertè, Paoli, Mallemace, Rizzon, Gretter, Mici, Trevisan, Pancheri, Barbetti, Amort, Casalini

A diposizione: Lucidi, Dsiri, Bellunato, Vitti, Leye, Bozzi, Diagne, Ceccarini, Bendra

Allenatore: Stefano Manfioletti

Arbitro: Angelo di Marsala

Assistenti: Riccobene di Enna e Rossini di Genova