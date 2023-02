Storica impresa d'Eccellenza: il Vigasio trionfa in Coppa Italia!

Impresa storica per il Vigasio, vincitore della Coppa Italia regionale di Eccellenza.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 febbraio, allo stadio "Marchetto" di Montebello Vicentino, i biancazzurri hanno trionfato in finale battendo il Camisano ai calci di rigore. Non sono infatti bastati 120 minuti per sbloccare la contesa, rimasta inchiodata sullo 0 a 0 fino al termine dei tempi supplementari. La formazione di mister Filippo Damini, tra l'altro, aveva fallito un penalty con Micchi proprio agli sgoccioli di gara, ma poi, alla lotteria finale dagli undici metri, è riuscita a imporsi con il punteggio definitivo di 4 a 3.

Una giornata dunque da ricordare per la società del presidente Cristian Zaffani, che alla sua prima finale si toglie la soddisfazione di alzare al cielo l'ambito trofeo. Non è stato comunque facile per i veronesi avere la meglio contro i vicentini di mister Massimiliano Sabbadin, che si sono dovuti arrendere solo dal dischetto.

Il Vigasio, che succede al Montecchio Maggiore nell'albo d'oro, proseguirà nella fase nazionale dove è stato inserito nel triangolare del girone B. Nella prima giornata, il 15 febbraio, affronterà il Lavis Trento; la seconda giornata si giocherà il 22 febbraio e la terza il 1° marzo. I quarti sono in programma l'8 (andata) e il 22 marzo (ritorno), mentre le semifinali il 5 e 12 aprile. La partitissima della Coppa Italia Nazionale, invece, è prevista per il 26 aprile.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIGASIO - CAMISANO 0-0 (4-3 d.c.r.)

Vigasio: Vencato, Menini, Stratu (38' st Belem), Casella (10' sts Tomasini), Boscolo, Magliano, Borin (40' st Malagnini), Falchetto, Marchesini (7' sts Landini), Vasta, Zanetti (15' st Micchi). A disp.: Bertolotti, Zanella, Miotto, Poccetti). All.: Damini.

Camisano: Cora, Anostini (27' st Faggin), De Stefani (15' sts Miola), Pavan, Colman Castro, Maistrello, Mario (47' pt Volpato), Giaretta (20' st Baccarin), Bigarella (20' st Campesan), Gusella, Rampazzo. A disp.: Filotto, Chimento, Cristofani, Miola, Baccarini, D'Anna. All.: Sabbadin.

Arbitro: Zampieri di Rovigo

Sequenza rigori: Rampazzo (C) parato, Falchetto (V) gol, Volpato (C) parato, Menini (V) gol, Colman Castro (C) gol, Tomasini (V) gol, Gusella (C) gol, Boscolo (V) parato, Faggin (C) gol, Vasta (V) gol

Note. Ammoniti: Maistrello (C), Campesan (C), Magliano (V) e Falchetto (V)