Cambio allenatore per il Garda: panchina affidata a Cristofaletti

Cambio di timone al Garda: Luca Bozzini non è più l'allenatore dei rossoblù, con la guida tecnica che è stata affidata al direttore sportivo e tecnico Simone Cristofaletti.

La quarta sconfitta di fila, incassata nel match infrasettimanale contro il Vigasio, è costata infatti la panchina a Bozzini, che era approdato in riva al lago lo scorso maggio in sostituzione di Matteo Fattori. La squadra, oltretutto, è reduce da una serie di risultati negativi: sono solo due i punti raccolti nelle ultime nove partite, con zero gol fatti nelle ultime quattro.

«Resta inalterata la mia stima sulle capacità tecniche di Luca Bozzini - ha dichiarato il presidente Vittorio Zampini sui canali social ufficiali della società - ma quando i risultati di gara non sono soddisfacenti, qualcosa bisogna pur fare. Per questo motivo abbiamo deciso di affidare la squadra al nostro direttore sportivo e tecnico, Simone Cristofaletti, confidando che i giocatori sappiano assumere il giusto atteggiamento in una situazione del genere e che possano riprendere lo spirito competitivo della prima parte di questa stagione».

La scorsa domenica, 12 febbraio, la formazione veronese ha osservato il turno di riposo nel campionato di Eccellenza, dove occupa il quartultimo posto del girone A insieme alla Belfiorese, dunque a cavallo tra la zona playout e la retrocessione diretta. Il prossimo avversario, domenica 19, sarà l'Union Eurocassola.

Lo switch della panchina gardesana succede ad altri due precedenti cambi in Promozione: l'ultimo ko di misura incassato dall'Atletico Città di Cerea ha portato infatti l'esonero del trainer lupatotino Matteo Girlanda, mentre l'Isola Rizza Roverchiara ha scelto di puntare su Lucio Merlin.