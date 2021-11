Dilettanti, nuovi scossoni in panchina: l'Ambrosiana si affida al vice Sammarco, il Garda sceglie Fattori

Nuovi cambi di panchina per due formazioni veronesi.

In casa Ambrosiana, a seguito di un franco confronto con il presidente Gianluigi Pietropoli e il direttore sportivo Mattia Bergamaschi, Giuseppe Pugliese ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata presa dal tecnico a fronte delle nove sconfitte maturate in dieci giornate del campionato di Serie D, con la volontà di dare una scossa all'ambiente. La società ha voluto ringraziare Pugliese per l'attività di questi mesi, augurandogli un futuro pieno di soddisfazioni lavorative. Nello stesso comunicato emesso dal Club, inoltre, viene precisato che la Prima Squadra è stata affidata temporaneamente al vice Paolo Sammarco.

Anche l'A.C. Garda ha informato dell'esonero di Luca Mancini, già sostituito da Matteo Fattori. La società ha voluto ringraziare il mister per il lavoro svolto, porgendo un grosso in bocca al lupo al nuovo allenatore, cui spetta il compito di ridare entusiasmo e di riprendere quota in Eccellenza per cercare di centrare la salvezza. Attualmente il Garda, dopo le nove partite finora disputate, è penultimo in classifica con 7 punti in compagnia del Team Santa Lucia Golosine e dello Schio.