Eccellenza, risultati e marcatori della 25^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 24^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 25^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. L'Union Eurocassola si impone con un sonoro 4 a 1 nella rimonta sulla Clivense, che perde così il primato. Ne approfittano l'Ambrosiana, nuova capolista, e l'Academy Plateola, entrambe vittoriose nei big match contro Vigasio (2-1) e Bassano (1-0). Il Valgatara strappa un pari esterno al Camisano, andando a segno dal dischetto con Bonetti (1-1), mentre il Montorio centra il nono risultato utile di fila nel punto guadagnato contro la Belfiorese (1-1). Sconfitta, infine, per il Pescantina Settimo, superato 2 a 1 dalla Virtus Cornedo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 25^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A