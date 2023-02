Eccellenza, risultati e marcatori della 24^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 23^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 24^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. L'Academy Plateola batte 0 a 1 il Garda grazie al sigillo di Arma, agguantando così la Clivense in vetta (frenata 1 a 1 dal Montorio nel match del sabato). Ambrosiana e Bassano pareggiano 1 a 1 con Pescantina Settimo e Virtus Cornedo, mentre finisce a reti bianche tra Valgatara e Mestrino Rubano (0-0). Quattro gol di Ballarini fanno gioire L'Unione La Rocca Altavilla, che supera 1 a 4 la Belfiorese appena riaffidata a mister Piuzzi. Nell'anticipo valido per la 36^ giornata, infine, lo Schio vince di misura sul Castelnuovo, conquistando tre punti grazie all'1 a 0 firmato Pizzolato.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 24^ giornata di Eccellenza, a cui si aggiunge l'anticipo della 36^ giornata Schio-Castelnuovo:

GIRONE A