Eccellenza, il programma delle partite della 24^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Eccellenza in Veneto.

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 23^ giornata, tutte le formazioni veronesi scenderanno di nuovo in campo nel girone A, che racchiude anche qualche compagine di Padova e Vicenza. Ad aprire il turno l'anticipo che si gioca nel pomeriggio di oggi, sabato 4 febbraio, tra Clivense e Montorio. In campo anche Vigasio-Camisano per l'ultimo atto della Coppa Italia di categoria, mentre domani (domenica 5 febbraio) si giocheranno tutte le altre gare tranne Schio-Vigasio e Castelnuovo-Camisano, posticipate a mercoledì 22 proprio a causa della finale. La partita tra Schio e Castelnuovo del Garda, infine, è stata fissata a domani visto che le squadre sono entrambe libere da impegni.

Questo il riepilogo delle gare in programma per la 24^ giornata di campionato, a cui si aggiunge l'anticipo della 36^ giornata Schio-Castelnuovo:

GIRONE A