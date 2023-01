Eccellenza, risultati e marcatori della 35^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 22^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del turno di campionato infrasettimanale, il 35^ da calendario.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il Bassano (avanti 2 a 1 nel big match con lo Schio) e l'Ambrosiana (vittoriosa 0 a 2 sul campo del Garda) rispondono alla capolista Clivense, che nel pomeriggio aveva superato il Vigasio all'ultimo minuto grazie al sigillo di Dall'Ara (1 a 0). Successo chiave del Pescantina Settimo, affidato ora nuovamente a mister Orfei, che supera 2 a 0 la Belfiorese grazie alla doppietta di Boni. In serata, infine, tre punti per il Montorio, che la spunta nei minuti di recupero contro il Camisano (1 a 0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 35^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A