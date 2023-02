Eccellenza, risultati e marcatori della 36^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 24^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del turno di campionato infrasettimanale, il 36^ da calendario.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nel pomeriggio il Bassano pareggia in rimonta con il Pescantina Settimo (2-2), così come l'Academy Plateola si divide la posta con l'Unione La Rocca Altavilla (0-0). L'Ambrosiana, vittoriosa con l'Union Eurocassola (2-1), ne approfitta per risalire in classifica. Il Vigasio stende il Garda grazie alla doppietta di Micchi e al timbro di Zanella (3-0), il Montorio espugna il campo della Virtus Cornedo forte del doppio vantaggio siglato con Antolini e Vesentini (1-2). In serata la Clivense riprende la propria marcia, battendo l'Albignasego (0-2), mentre il Mestrino Rubano ritrova la vittoria con il Pozzonovo per merito del bis offerto da Olonisakin (2-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 36^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A

Schio - Castelnuovo DG 1-0 | Pizzolato (S)*

Ambrosiana - Union Eurocassola 2-1 | Chesini (A), Rossi (UE), Andriani (A)

Pescantina Settimo - Bassano 2-2 | Vicentini (PS), Brunelli (PS), Minozzo (B), Bruno (B)

Unione La Rocca Altavilla - Academy Plateola 0-0

Vigasio - Garda 3-0 | Micchi (V), Micchi (V), Zanella (V)

Virtus Cornedo - Montorio 1-2 | Antolini (M), Vesentini (M), Visonà (VC)

Albignasego - Clivense S.M. 0-2 | Errichiello (C), Tobanelli (C)

Mestrino Rubano - Pozzonovo 2-0 | Olonisakin (MR), Olonisakin (MR)

Valgatara - Belfiorese 1-1 | P. Filippini (V), Ferrarese (B)

* Già disputata.