Coppa Italia Serie D, risultati e marcatori del turno preliminare

Primi incontri ufficiali per le squadre veronesi di Serie D, che si sono date battaglia nel turno preliminare di Coppa.

Nel derby scaligero tra Villafranca e Sona, a spuntarla è stata proprio la squadra ospite di Zanini. Dopo il 2 a 2 maturato nei tempi regolamentari, con le reti siglate da Varano e De Rigo da una parte e Menolli (doppietta) dall'altra, a decidere l'incontro è stata la serie finale di calci di rigore, con i padroni di casa eliminati per gli errori fatali di Manconi, Amoh e Xeka. Il Sona ora se la vedrà in casa con il Caldiero, pronto a entrare in gioco nella competizione dal primo turno. Lotteria dagli undici metri anche per il Legnago, costretto agli straordinari con il Lumezzane dopo il 2 a 2 ottenuto nei 90 minuti (entrambe di Sambou le due reti biancazzurre): la parata di Di Stasio su Alessandro fa gioire la formazione di Donati, che festeggia così l'accesso al turno successivo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D:

TURNO PRELIMINARE COPPA ITALIA SERIE D