Serie D, ufficiali i gironi: Sona unica veronese nel B, con Caldiero, Legnago e Villafranca nel C

Dopo una lunga attesa, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2022/2023.

Sono stati creati nove raggruppamenti, dei quali A e D a venti squadre con un organico definitivo che comprenderà 166 club.

Il campionato partirà con la prima giornata domenica 4 settembre. Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. In due occasioni i turni infrasettimanali coinvolgeranno tutti i gironi (21 dicembre e 6 aprile 2023), mentre i gironi a 20 squadre osserveranno anche altri quattro turni (per un totale di sei): 21 settembre e 5 ottobre nel corso dell'andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Fissati, infine, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d'inizio sarà alle ore 16.

Per quanto riguarda le quattro formazioni veronesi, quella del Sona è stata l'unica ad essere inserita nel girone B, pronta ad affrontare la trasferta sul campo del Desenzano.

Le altre tre sono state invece posizionate nel girone C. Il Caldiero ospiterà il Portogruaro, mentre il Legnago attende il Montebelluna. Il neopromosso Villafranca, infine, se la vedrà fuori casa con l'ambiziosa Dolomiti Bellunesi.