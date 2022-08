Serie D, calendari e abbinamenti di Coppa Italia

Il Dipartimento Interregionale, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2022/2023.

La 22ª edizione prenderà il via alle ore 16 domenica 21 agosto con le 37 sfide ad eliminazione diretta e un triangolare del turno preliminare, per proseguire poi con il primo turno organizzato in gare uniche in programma domenica 28 agosto.

Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 15 club vincenti i play out 2021/2022 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 17 società classificate al termine della scorsa stagione dal 12^ all’11^ posto per i gironi a 18 sodalizi, dal 14^ al 13^ per quelli a 20 squadre, ed il Catania ammesso in sovrannumero. Al 1^ turno, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto.

In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari, compresa la finale.

Di seguito il riepilogo delle squadre veronesi, con Villafranca, Chievo Sona e Legnago a partecipare al turno preliminare, mentre il Caldiero che affronterà la vincente della gara 3 al primo turno:

Abbinamenti Turno Preliminare - domenica 21 agosto - ore 16.00

Gara 3 | Villafranca - Chievo Sona

| Villafranca - Chievo Sona Gara 5 | Legnago - Lumezzane

Calendario gare Primo Turno - domenica 28 agosto - ore 16.00