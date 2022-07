Audace, si riparte dal capitano Pia

Dopo aver superato il tetto delle 150 presenze con l'Audace, il capitano Al Pia non ha intenzione di fermarsi.

Per il difensore classe 1988 quella che sta per inaugurarsi si preannuncia la nona stagione in rossonero, di cui l'ottava che verrà disputata con la fascia al braccio. Perno centrale della retroguardia, alto e strutturato, imposta il gioco e, ogni tanto, segna pure qualche gol.

Come annunciato attraverso i canali social della società, assieme a lui rimarrà in squadra anche Aramis Facchinetti, esterno basso di sinistra classe 2001.