Il Legnago si prepara al campionato: ufficiali altri quattro nuovi acquisti

Dopo il ritiro trentino svolto tra Montagnaga di Pinè e Pergine Valsugana, il Legnago ha fatto ritorno alla base per terminare la fase di preparazione.

Sempre agli ordini di mister Massimo Donati, aiutato da Andrea Bellini e Andrea Faccioli, la squadra sta lavorando per mettere benzina nelle gambe in vista della sempre più imminente partenza ufficiale della nuova stagione.

La società biancazzurra, nel frattempo, ha comunicato l'arrivo di altri quattro innesti: Moussa Baradji, Lorenzo Fusco, Niccolò Marcellusi, e Mirco Musumeci.

Baradji è un centrocampista francese del 2000, giunto dopo due buone stagioni all'Altamura in Serie D, dove ha collezionato 63 presenze, impreziosite da 6 reti e 8 assist.

Fusco è un portiere classe 2001, cresciuto nel Settore Giovanile della Sambenedettese, società con la quale ha debuttato tra i professionisti nel 2019, quando la compagine marchigiana militava in Serie C. Nell'ultima stagione ha difeso la porta del Chieti, in D.

Classe 1999, esterno destro a tutta fascia, Marcellusi si è invece messo in luce nelle giovanili della Massese, approdando poi a quello dell'Inter, con i nerazzurri che, negli anni, lo hanno mandato a fare esperienza in diverse realtà di provincia. Nell'estate del 2020 è passato a titolo definitivo al Carpi, in Serie C. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Siena.

Musumeci, infine, è un terzino sinistro del 2003, arrivato dalla Primavera della Reggina, dove è approdato un anno fa dopo aver fatto la trafila nel Settore Giovanile del Cosenza.