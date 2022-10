Il Chievo Women gioca bene ma spreca tanto: solo un punto con il Tavagnacco

A una settimana dal pareggio in Coppa Italia maturato in trasferta contro la Torres, il ChievoVerona Women colleziona un'altra "x" anche in campionato tra le mura amiche dell'Olivieri.

Di fronte alle ospiti del Tavagnacco, attorno al quarto d'ora di gara per le gialloblù di mister Venturi si presenta la prima grande occasione con Ventura, che esplode un destro potente respinto con riflesso da Marchetti. Al 38' la formazione scaligera la sblocca: bel pallone messo in mezzo da Corrado, spizzato da Zanoletti, a trovare pronta davanti alla porta l'incornata di Dallagiacoma. In avvio di ripresa partono subito forte le padrone di casa alla ricerca del doppio vantaggio. Al 79', tuttavia, arriva il pareggio. L'inserimento in area di Taborda trova il contatto con Chiara Mele: per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore. La catalana Ferrer si presenta sul dischetto e spiazza Bettineschi. È il gol che vale l'1 a 1, quando mancano dieci minuti alla fine. Le occasioni finali non portano a vincitori e vinti, e così il punteggio rimane inchiodato in equilibrio.

Il Chievo ha già la testa alla prossima sfida, con le ragazze di Venturi che affronteranno l'Hellas Verona nell'atteso derby cittadino.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - TAVAGNACCO 1-1 (1-0)

Marcatori: 38′ Dallagiacoma (C), 79′ rig. Ferrer (T)

ChievoVerona Women: Bettineschi; Mele, Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Puglisi, Kiem (84′ Salaorni), Tardini (83′ Scuratti); Dallagiacoma, Ferrato (70′ Willis), Ventura (83′ Fancellu). A disp.: Sargenti, Boglioni, Tunoaia, Marcomini. All.: Giacomo Venturi.

Tavagnacco: Marchetti; Maroni (65′ Magni), Dieude, Novelli G (52′ Ridolfi)., Donda; Novelli, Licco, De Maio; Andreoli (52′ Taborda), Diaz Ferrer, De Matteis (70′ Iacuzzi) . All.: Alessandro Recenti.

Ammoniti: Donda (T); De Maio (T)