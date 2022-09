ChievoVerona Women, buona la prima in campionato con l'Apulia Trani

Squadra in casa

Squadra in casa Apulia Trani

Debutto positivo in campionato per il ChievoVerona Women di mister Venturi, che conquista in trasferta i primi tre punti della nuova stagione.

La squadra gialloblù sblocca subito il risultato sul campo della formazione locale della neopromossa Apulia Trani, andando a segno già poco dopo il quarto d'ora di primo tempo con Massa, lesta nel sfruttare il cross di Scuratti. La ripresa si apre con lo stesso copione precedente, e al 54' le scaligere si dimostrano ancora una volta ciniche: sugli sviluppi di un corner, sporcato dalla difesa pugliese, Mascanzoni è la più rapida di tutte a destinare in rete una palla vagante nei pressi dell'area piccola. Il doppio vantaggio indebolisce la spinta delle padrone di casa e consolida la gestione del match da parte delle ospiti, che chiudono così la disputa sul punteggio a favore di 0 a 2.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

APULIA TRANI - CHIEVOVERONAWOMEN 0-2 (0-1)

Reti: 19' pt Massa, 9' st Mascanzoni

APULIA TRANI: Meleddu, Varriale, Zavarese, Matip, Morucci, Crespi (37' st Ventura), Riboldi, Vazquez, Morreale, Cochis, Nkamo (9' st Sgaramella). All. Pistolesi.

CHIEVOVERONA WOMEN: Bettineschi, Boglioni (1' st Mele), Tunoaia, Zanoletti, Mascanzoni, Scuratti (1' st Puglisi), Kiem, Tardini (21' st Corrado), Massa, Ferrato (39' st Fancellu), Alborghetti (46' st Dallagiacoma). All. Venturi.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino