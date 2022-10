Chievo Women, prima sconfitta in campionato: al Piccolo vince il Napoli grazie al gol di Gomes

Prima sconfitta in campionato per il ChievoVerona Women, fermato dal Napoli allo stadio 'Piccolo'.

Nello scontro diretto di vertice, una settimana dopo la vittoria nel derby contro il Cittadella, per le ragazze gialloblù l'avvio di gara è scoppiettante, con ritmi alti per entrambe le formazioni. Dopo una seguente fase di poche emozioni, il Napoli la sblocca. Il cross parabolico messo in mezzo da Nozzi scavalca Bettineschi, finendo sulla testa di Gomes, che da zero metri deve solo insaccare. È l'episodio che cambia una sfida molto equilibrata fino a quel momento, regalando il vantaggio alle partenopee. Al duplice fischio del direttore di gara si va al riposo sul parziale di 1 a 0 per le azzurre, ciniche a sfruttare l'occasione più ghiotta di tutto il primo tempo. Nella ripresa, tralasciando la traversa di Nozzi, al 76' arriva la grande palla goal per la formazione di Venturi. Serie di rimpalli in area, con la sfera che finisce al limite, dove viene raccolta da Dallagiacoma, che scaglia un gran destro dalla distanza. Copetti è però provvidenziale, riuscendo con un gran riflesso a deviare in angolo. Non succede praticamente più nulla fino alla fine della disputa. Il Chievo esce così sconfitto dalla trasferta campana, pur giocando una partita attenta e compatta. Adesso l'attenzione delle scalgere è già passata alla prossima partita di Coppa Italia in programma domenica, 9 ottobre, contro la Torres.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

NAPOLI FEMMINILE - CHIEVOVERONA WOMEN 1-0

Marcatrici: 26′ Gomes (N)

Napoli Femminile: Copetti; Dulcic, Di Bari, Nozzi, De Sanctis; Tamborini (71′ Landa), Gonzalez, Ferrandi, Mauri (63′ Franco); Faria Gomes, Pinna (81′ Adam). All. Dimitri Lipoff.

ChievoVerona Women: Bettineschi; Mascanzoni (46′ Ventura), Zanoletti, Salaorni (46′ Corrado), Mele (77′ Boglioni); Scuratti (60′ Alborghetti), Kiem, Tardini (46′ Puglisi); Massa, Ferrato, Dallagiacoma. A disposizione: Sargenti, Oberhuber, Tunoaia, Fancellu. All. Giacomo Venturi

Ammonite: Gomes (N); Ventura (C)