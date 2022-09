ChievoVerona Women, il derby si tinge di gialloblù: successo con il Cittadella

Dopo la vittoria all'esordio sul campo dell'Apulia Trani, il ChievoVerona Women si ripete anche in occasione prima gara fra le mura casalinghe dello stadio Olivieri.

Nel derby veneto fra le gialloblù e il Cittadella, la partita è fin da subito vibrante, con le prime emozioni che non tardano ad arrivare. Proprio nel momento migliore delle ospiti, al 28' le scaligere assestano il colpo decisivo, ancora con Massa protagonista: l'esterno offensivo supera in velocità Asta e offre un cioccolatino a Dallagiacoma, che controlla e trafigge Toniolo con freddezza. Dopo il vantaggio le ragazze di Venturi provano ad alzare il baricentro e amministrare la gara, ma la formazione granata dimostra di non aver subito psicologicamente il colpo. Il match continua a essere più che mai in bilico, con tanti capovolgimenti di fronte e le due compagini che danno la sensazione di poter colpire. Al 38' ci vanno molto vicine le ospiti con il missile da 30 metri di Kongouli che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Ferin scarica su Dahlberg, che conclude alto da buona posizione. Si va dunque negli spogliatoi con il risultato di 1 a 0.

Nella ripresa pronti-via e subito doccia fredda per le clivensi. Bastano solo due minuti al Cittadella, infatti, per trovare la parità. Cross rasoterra di Kongouli che pesca la zampata vincente di Ferin. Il secondo gol del Chievo arriva al 79' ancora grazie all'azione di un'incontenibile Massa, che strappa il pallone a un'avversaria nei pressi dell'area e scarica per Puglisi, entrata da pochi minuti. Conclusione parabolica della centrocampista che bacia la traversa e si deposita in rete, per il primo gol in maglia gialloblù per la calciatrice ex Juve. Finisce così 2 a 1 allo stadio Olivieri: il derby veneto se lo aggiudica il Chievo. A dispetto di alcune difficoltà preventivabili, il team gialloblù prosegue spedito a bottino pieno: un'iniezione di entusiasmo in vista della prossima trasferta sul campo del Napoli.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN-CITTADELLA WOMEN 2-1

Reti: 28′ Dallagiacoma (Chi), 47′ Ferin (Cit), 79′ Puglisi (Chi)

ChievoVerona Women: Bettineschi, Mele, Salaorni (57′ Tunoaia), Zanoletti, Mascanzoni; Scuratti (65′ Puglisi), Kiem (65′ Corrado), Tardini; Massa (87′ Ventura), Ferrato (57′ Alborghetti), Dallagiacoma. All. Giacomo Venturi

Cittadella Women: Toniolo, Peruzzo, Masu, Asta (67′ La Rocca), Ambrosi, Nichele (76′ Begal), Saggion, Benedetti, Dahlberg (87′ Pizzolato), Ferin, Kongouli. All. Salvatore Colantuono

Ammonite: Salaorni (Chi), Puglisi (Chi)