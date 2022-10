ChievoVerona Women, l'avventura in Coppa Italia inizia con un pareggio

Comincia con un pareggio il viaggio in Coppa Italia del ChievoVerona Women.

Dopo aver condotto la gara per più di 80 minuti grazie alla rete iniziale di Puglisi, la squadra femminile gialloblù viene beffata nei minuti di recupero dalla Torres Femminile, a segno con Iannazzo.

Dalla Sardegna arrivano però tanti spunti importanti per la formazione di Venturi, a partire dalla buona prestazione su un campo difficile e dalla risposta positiva delle giocatrici che fin qui erano state meno impiegate. Per conoscere il futuro delle scaligere in Coppa bisognerà ora attendere il 2023, per un appuntamento che potrebbe essere decisivo nella sfida al Sassuolo.

Il campionato di Serie B, invece, tornerà già questa domenica, 16 ottobre, quando allo stadio Olivieri arriverà il Tavagnacco.