Tosi su Ronda della Carità: «Servizio encomiabile ma può essere spostato da Piazza Bra»

È ancora botta e risposta tra il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi e l'organizzazione di volontariato Ronda della Carità di Verona.

Tosi ha ribadito che la Ronda «svolge un servizio encomiabile e fondamentale per aiutare i senza tetto e dare dignità alle marginalità, ma non è la scelta più indicata farlo in Piazza Bra, altrimenti succede che la stessa Ronda diventa una calamita involontaria di ulteriore degrado». Per questo, Tosi aveva chiesto al sindaco di Verona Damiano Tommasi di indirizzare l'opera della Ronda della Carità in un'altra zona della città.

Alle parole di Tosi, l'associazione ha replicato spiegando che di aver sempre svolto il proprio servizio in modo autonomo, senza particolari limitazioni da parte dei sindaci. Ma proprio l'ex primo cittadino scaligero ha ribattuto: «Tommasi ha il potere di decidere dove la Ronda può o non può operare, trattandosi di suolo pubblico del cui utilizzo dispone appunto il sindaco - ha detto Tosi - Io da sindaco, con il comandante della polizia locale Luigi Altamura, avevo indicato specificatamente dove la Ronda poteva e non poteva operare, proprio per evitare ciò che vediamo in Piazza Bra e dintorni». E rivolgendosi al sindaco e all'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, Tosi ha sollecitato un'intervento per migliorare pulizia e decoro del centro storico. «Il regolamento di polizia urbana vieta nei luoghi pubblici i bivacchi, di ubriacarsi, di avere comportamenti molesti e aggressivi, di sporcare, di imbrattare e di fare i propri bisogni. Basta applicarlo, ma forse Tommasi e Zivelonghi lo ignorano o non hanno voglia di applicarlo».

E ancora una volta la Ronda della Carità ha risposto a Tosi. Lo ha fatto indirettamente, con una foto condivisa su Facebook. L'associazione ha raccontato che venerdì scorso ha consegnato 233 pasti e in Piazza Bra «la nostra unità di strada ha incontrato tre minori stranieri non accompagnati; uno di questi veramente molto giovane. Grazie all'intervento della polizia ora sono in sicurezza in una comunità protetta - ha concluso l'associazione - Oltre alla consegna ogni notte di pasti, coperte e vestiti, i volontari della Ronda della Carità hanno il ruolo fondamentale di incontrare le persone che non hanno un tetto e attivarsi in caso di necessità».