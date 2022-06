Flavio Tosi a sorpresa: «Al ballottaggio immagino voterò per Sboarina, ma prima confronto con Forza Italia»

«Il 26 giugno non andrò a votare per Tommasi, non per la persona, ma perché non ha la capacità amministrativa che serve». Lo ha detto Flavio Tosi ai microfoni di Rainews24. Lo stesso Tosi ha poi aggiunto: «Immagino che andrò a votare Sboarina, ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato».

Inevitabile un po' di sorpresa dinanzi alle dichiarazioni di Flavio Tosi, il quale oggi motiva infatti la sua decisione di sostenere Sboarina al ballottaggio con la pretesa insufficiente capacità amministrativa di Damiano Tommasi, là dove negli ultimi anni proprio Tosi non ha fatto altro che rinfacciare esattamente la stessa presunta «incapacità amministrativa» proprio al sindaco uscente Federico Sboarina, il cui mandato è stato da Tosi definito come «cinque anni di nulla».

Post Facebook Flavio Tosi - 4 giugno 2022

Post Facebook Flavio Tosi - 4 maggio 2022

Insomma, dopo la linea dura sin qui tenuta, vale a dire o "apparentamento formale" oppure nessun sostegno, Flavio Tosi sembrerebbe aver già ammorbidito di molto la propria linea, fornendo quasi una sorta di anticipata indicazione di voto agli elettori. Dichiarazioni quelle di Flavio Tosi che, peraltro, arrivano dopo che stamane a parlare era stato il leader della Lega Matteo Salvini, il quale aveva criticato duramente la decisione di Sboarina di rifiutare l'offerta di apparentamento con Forza Italia, definendo tale scelta «un errore madornale», ovvero usando le stesse identiche parole impiegate in precedenza da Flavio Tosi.