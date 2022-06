Tosi ribadisce la linea dura: «Accetteremo solo l’apparentamento ufficiale. La logica di Sboarina è irrispettosa»

Sembrava quasi una mezza indicazione di voto a favore del sindaco uscente Federico Sboarina, ma da parte di Flavio Tosi, dopo le sue parole a RaiNews24, è subito arrivato un chiarimento molto netto: «Accetteremo solo l’apparentamento ufficiale, l’unico previsto dalla normativa sui ballottaggi, alla luce del sole». Dunque è da non prendere come un vero e proprio appoggio al sindaco di Fratelli d'Italia quell'affermazione di Tosi che suona così: «Immagino al ballottaggio voterò per Sboarina».

Flavio Tosi, infatti, ha precisato ulteriormente attraverso una nota sui social la posizione sua e di Forza Italia in vista del secondo turno di domenica 26 giugno, spiegando che solo l'«apparentamento farebbe eleggere in Consiglio comunale i nostri uomini e le nostre donne di centrodestra più votati e più votate (quindi scelti e scelte dal popolo)». Pertanto, la nuova sentenza di Tosi oggi è riassunta dalle seguenti parole: «Accordicchi di palazzo e careghe non ci interessano».

Insomma, torna in auge la linea dura che pareva per un attimo aver vacillato. Al contrario Tosi non molla l'osso e, dopo aver visto persino il leader della Lega Matteo Salvini dargli sostanzialmente ragione (anche per Salvini il rifiuto di apparentamento da parte di Sboarina costituirebbe «un errore madornale»), ha ribadito che «non ci interessa essere trattati come alleati di serie B, come vorrebbe Sboarina, che cerca i voti dei nostri elettori ma non vuole che quegli stessi elettori siano rappresentati da chi hanno votato al primo turno».

Durissima la chiosa finale del messaggio di Flavio Tosi, il quale definisce tale ragionamento che intesta al sindaco uscente Federico Sboarina, «una logica anti-democratica», nonché «irrispettosa». Insomma, conclude Tosi, sarebbe «un po' come se ti invitassero a cena e mentre gli amici mangiano in salotto, tu sei seduto nel guardaroba».

Post Facebook Flavio Tosi - 18 giugno 2022