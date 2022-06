Salvini la pensa come Tosi, il rifiuto di Sboarina è «un errore madornale». Poi aggiunge: «Centrodestra diviso perde»

«È un errore madornale, dividere il centrodestra ai ballottaggi è sbagliato. Io sto lavorando per il centrodestra unito, perché il voto di domenica scorsa ci dice che il centrodestra unito vince e il centrodestra diviso a Parma, Viterbo o a Verona, perde». Così si è espresso nelle scorse ore il leader della Lega Matteo Salvini, il quale sul punto pare essere concorde con Flavio Tosi, tanto da aver utilizzato le esatte parole di quest'ultimo che aveva definito il rifiuto di apparentamento al ballottaggio da parte di Sboarina, per l'appunto, «un errore madornale».

Lo stesso Matteo Salvini ha poi aggiunto: «Noi ce la metteremo tutta ovviamente a sostegno di Sboarina, però io avrei fatto l'apparentamento con Tosi, con Forza Italia e il centrodestra. Se qualcuno per logiche, rivalità, antipatie personali ha fatto una scelta diversa, secondo me ha sbagliato». Parole dunque decisamente severe quelle pronunciate dal segretariro della Lega Matteo Salvini nei confronti del sindaco uscente a Verona Federico Sboarina.

«Spero che ci ripensino gli amici di Fratelli d'Italia - ha quindi affermato lo stesso Salvini - perché c'è tempo fino a domani (domenica 19 giugno, ndr), ripeto il centrodestra unito a Verona è maggioranza assoluta, prende più del 60%. Se pensi di fare a meno di qualcuno rischi di perdere. E perdere Verona per Fratelli d'Italia, ma per il centrodestra in generale, non sarebbe bello», ha concluso il segretario della Lega Matteo Salvini.