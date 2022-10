Il consigliere comunale di Traguardi Giacomo Cona a Bruxelles per la "Settimana Europea delle Regioni e delle Città"

C'è anche il Comune di Verona tra i partecipanti alla ventesima "Settimana Europea delle Regioni e delle Città", l'appuntamento annuale, che si è concluso giovedì 13 ottobre a Bruxelles, durante il quale amministratori, funzionari e rappresentanti locali e regionali provenienti da tutto il continente si confrontano sulle sfide per la coesione territoriale. La nostra città è stata appresentata dal consigliere comunale Giacomo Cona, esponente di Traguardi a cui il sindaco Damiano Tommasi ha affidato la delega alle Politiche europee come esempio dell'attenzione che Verona riserva al contesto europeo.

«Gli incontri, i dibattiti e i workshop, - spiega Cona da Bruxelles - sono focalizzati sui temi fondamentali delle politiche europee di coesione territoriale, come transizione ecologica, innovazione digitale, salute, contrasto alle disuguaglianze e integrazione, trasporti e mobilità, migrazioni e diritti. Questa edizione pone particolare attenzione al ruolo che riveste la politica di coesione per una ripresa sostenibile dell'Europa in risposta alle emergenze e alle conseguenze delle crisi e tra gli altri argomenti, si è parlato di gestione degli investimenti pubblici e di come uniformare le decisioni prese a livello locale con le politiche, le leggi e i provvedimenti europei. Un confronto istituzionale fondamentale per comprendere quale ruolo può ambire a rivestire la città di Verona nel prossimo futuro e quali opportunità di crescita e sviluppo arriveranno per noi dall'Europa».

Partecipare alla "Settimana Europea delle Regioni e delle Città", evidenzai Cona, «è importante per entrare in contatto con le tantissime realtà che, come Verona, ogni giorno cercano soluzioni amministrative concrete ai problemi del territorio e soprattutto cercano di portare le proprie idee e iniziative a un livello decisionale più alto». Lo stesso consigliere comunale di Traguardi ha poi aggiunto: «Ho incontrato rappresentanti della Commissione UE e del Parlamento, nell'ottica di rafforzare i nostri legami con Bruxelles, e sto conoscendo tante realtà, dentro e fuori le istituzioni, che guardano con interesse alla nostra città e vogliono costruire con essa un rapporto duraturo e concreto. Inoltre ho avuto l'opportunità di confrontarmi con altri giovani amministratori come me, italiani e stranieri dalla mentalità pienamente europea e improntata allo scambio di informazioni e al lavoro di squadra. Caratteristiche che possono portare benefici a tutti».