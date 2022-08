Il sindaco Damiano Tommasi nomina i delegati alla tutela degli animali e alle politiche comunitarie

Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato in questi giorni i decreti per la nomina di Giacomo Cona e Giuseppe Rea quali nuovi collaboratori a supporto dell’attività dell’amministrazione, rispettivamente per le Politiche comunitarie e per la Tutela e benessere degli animali. Nello specifico, al consigliere Cona, del Gruppo Traguardi, è stato riconosciuto l’incarico per le Politiche comunitarie. Al consigliere Rea, del Gruppo Damiano Tommasi Sindaco, quello nell’ambito della Tutela e benessere degli animali.

«Verona europea non è uno slogan, ma una seria opportunità per la crescita della città – sottolinea Giacomo Cona –. In particolare, per il miglioramento di quattro importanti maxi aree: infrastrutture, sostenibilità ambientale, patrimonio culturale-storico e lotta alle disuguaglianze, per la parità di genere e quella intergenerazionale. Il primo obiettivo è quello di creare un ufficio di progettazione europea rafforzando le professionalità ed esperienze già presenti all’interno del Comune, ampliando le collaborazioni con l’Università e le tante e diverse associazioni pubbliche e private presenti sul territorio. Il tutto per accrescere le opportunità in favore di Verona e la comunicazione nei confronti della cittadinanza, che dovrà essere sempre adeguatamente e puntualmente informata sui progetti portati avanti e i relativi risultati ottenuti».

Giacomo Cona

«La tutela degli animali è per me una priorità. Come ha detto il Mahatma Gandhi, ‘Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali’ – dichiara Giuseppe Rea–. Garantire il benessere degli animali facendo opera di sensibilizzazione contro maltrattamenti e abbandono è indubbiamente essenziale. Una società che non protegge gli animali non può definirsi civile. C’è tanto da fare, ma questo incarico è senza dubbio uno stimolo. Essenziale sarà coinvolgere le scuole, per educare bambini ed adolescenti, insegnando il totale rispetto e ricordando che gli animali sono parte integrante della vita dell’uomo e che vanno salvaguardati i loro diritti. Fondamentale, per questo, il rapporto con le associazioni animaliste, che da sempre operano sul territorio, dando altresì slancio e valore alla Consulta per il benessere degli animali».