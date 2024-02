Protezione civile, Regione Veneto approva protocollo con Enel: «Piena continuità del servizio elettrico in caso di calamità»

L’assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, ha annunciato martedì 20 febbraio un protocollo di intesa con Enel Italia, approvato con delibera della giunta regionale su propria proposta e volto a rafforzare la reciproca collaborazione per fornire il necessario supporto nei contesti emergenziali, nella previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. «Questa intesa - ha spiegato l'assessore Bottacin - ha come obiettivo la creazione di una sinergia più serrata, che definisca le modalità organizzative per la gestione delle emergenze, così da garantire anche in caso di calamità la piena continuità del servizio elettrico, attraverso la definizione di piani di emergenza specifici per ogni tipo di rischio con impatto sul servizio elettrico, volti a consentire il ripristino della normalità».

In base a quanto riferito dalla Regione, lo schema di intesa, della durata quinquennale, è finalizzato a ottenere un efficace interscambio di informazioni tra i rispettivi centri operativi. «Diamo così il via anche a un apposito gruppo di lavoro congiunto - ha sottolineato ancora l'assessore Bottacin - per definire le attività nelle aree di comune interesse e consentirci di garantire l'ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni sia in condizioni ordinarie che in fase di emergenza. L’obiettivo è la condivisione di soluzioni ottimali per gli interventi in emergenza, prevedendo, in caso di necessità, la presenza di un rappresentante di Enel Italia S.p.A. nella Sala Operativa Regionale in occasione di emergenze di tipo B e C».

Semrpe nel protocollo appena siglato, vengono inoltre previsti anche moduli di formazione congiunta e di esercitazioni, al fine di incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento. «Sulla scorta della esperienza maturata nel tempo, - ha quindi concluso Gianpaolo Bottacin - tramite questa collaborazione cerchiamo di individuare i migliori percorsi per una semplificazione sia amministrativa che normativa per la gestione delle emergenze in un settore come quello dell’energia elettrica che necessita di particolari urgenze, dando positiva applicazione alle innovative proposte contenute nella Legge Regionale in materia di Protezione Civile, che proposi gli scorsi anni e che venne approvata nel 2022 all’unanimità da parte del Consiglio regionale».