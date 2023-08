Il Consiglio regionale riadotto il Piano faunistico-venatorio regionale, ass. Corazzari: «Rapida risposta per dare continuità»

«L’Assemblea del Consiglio regionale ha provveduto a riassumere il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027, dando così concreta attuazione alla proposta della Giunta regionale finalizzata ad assicurare piena ed efficace vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento regionale di pianificazione faunistico-venatoria». L’assessore regionale alla Caccia, Cristiano Corazzari, interviene così a commento del voto dell’assemblea legislativa regionale sul Piano faunistico-venatorio 2022-2027.

Lo stesso Corazzari ha poi aggiunto: «Viene così data risposta immediata ed efficace alle incertezze e alle criticità derivanti dall’applicazione della Sentenza della Corte Costituzione». Corazzari, in merito, ha poi spiegato: «Abbiamo deciso di agire da subito con la proposta di provvedimento amministrativo per il Consiglio, un provvedimento che la Giunta regionale ha adottato all’indomani della pubblicazione della stessa sentenza. In questo modo assicuriamo vigenza e valore a tutti i provvedimenti e procedimenti sin qui realizzati con questo Piano faunistico, da febbraio 2022 e sino ad oggi, quali: la puntuale ed efficace tabellazione delle zone di tutela e protezione della fauna, la concessione, dopo ampia e articolata istruttoria, dell’istituto dei fondi sottratti, l’approvazione del calendario venatorio per la prossima stagione venatoria».

L'assessore regionale alla caccia ha infine ribadito: «La messa a regime del Piano a seguito della sentenza consentirà di procedere speditamente a tutti i successivi adempimenti, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo del metodo del confronto e della condivisione con i vari stakeholder interessati e coinvolti che ha accompagnato tutti gli step attuativi del Piano sin qui realizzati».