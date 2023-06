Nomine Cda aeroporto Catullo, il Pd: «Dimostrano che l'amministrazione Tommasi non fa spoil system»

«La partita delle nomine per il nuovo Consiglio di amministrazione dell’aeroporto Catullo mette bene in luce l’approccio dell’amministrazione Tommasi sulle aziende partecipate, smentendo le polemiche pretestuose su una sua presunta volontà di occupazione indiscriminata dei posti». È quanto affermano in una nota congiunta Fabio Segattini, Francesco Casella e Alessia Rotta per il gruppo consiliare comunale a Verona del Partito Democratico.

Gli stessi Segattini, Casella e Rotta quindi precisano: «Nessun spoil system, nessuna volontà di prevaricazione: il raggiungimento dell’accordo sulla lista unica, qui come per l’elezione del presidente della Provincia, indica la volontà di collaborare con tutti gli amministratori che hanno responsabilità negli enti e nelle aziende pubbliche veronesi, indipendentemente dal colore politico e nel pieno rispetto reciproco, a patto di vedere rappresentate le istanze e le priorità che l’amministrazione comunale democraticamente eletta di Verona si è data».

La nota degli esponenti dem Fabio Segattini, Francesco Casella e Alessia Rotta, prosegue quindi sostenendo che, d'altro canto, «ciò non è stato possibile in Fondazione Arena dove fin dall’inizio c’è stato un atteggiamento a dir poco ostativo che ha portato a colpi di mano e forzature inaccettabili, mai viste prima». Al contrario, proseguono gli esponenti del Pd, «l’obiettivo del Catullo è attuare fino in fondo il piano di sviluppo di cui si parla da ormai troppi anni. Su questo obiettivo di mandato - concludono Segattini, Casella e Rotta - vanno i migliori auguri di successo a tutti i componenti del nuovo Cda».