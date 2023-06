Fondazione Arena, tra i vertici lo scontro è sempre più duro e si sposta in tribunale

«Sembra che non ci siano altre strade che ricorrere al vaglio dei giudici». Ed ora è pure aumentato il materiale da portare in tribunale. Le parole di Damiano Tommasi sintetizzano uno strappo che non si può ricucire tra i vertici di Fondazione Arena. E lui che è sindaco di Verona e presidente dell'ente lirico ne è amareggiato.

È l'amarezza il sentimento provato da Tommasi dopo l'ultima riunione del consiglio di indirizzo, dove è definitivamente saltata la tregua tra le fazioni che si erano formate dopo la non unanime riconferma della sovrintendente Cecilia Gasdia. Per il primo cittadino, ormai, la disputa può essere risolta solo in tribunale. Disputa che proprio dopo la riunione di venerdì scorso, 23 giugno, è diventata anche più corposa.

Venerdì scorso, infatti, si è tornati al muro contro muro. Tommasi ha contestato una delibera con cui la sovrintendente ha rinnovato i vertici delle società Arena di Verona, la controllata di Fondazione Arena che gestisce gli eventi non lirici nell'anfiteatro. E durante il consiglio di indirizzo, il sindaco ha fatto intervenire il legale che sta seguendo la vertenza giuridica, l'avvocato Lamberto Lambertini. A quel punto, i revisori dei conti hanno abbandonato la riunione ed il consiglio di indirizzo è stato sospeso. Convinti che l'incontro non potesse più procedere, Tommasi ed altri membri del consiglio di indirizzo se ne sono andati. Ma in realtà, i membri rimasti e la sovrintendente Gasdia hanno ripreso la seduta insieme ai rientrati revisori dei conti. L'organo ha quindi ratificato la contestata delibera e Gasdia può dirsi ora ufficialmente alla guida anche di Arena di Verona.

Per Tommasi, dunque, non c'è più solo la delibera iniziale a dover essere vagliata dai giudici ma anche la ratifica di venerdì scorso decisa da un consiglio di indirizzo incompleto. Una procedura del tutto regolare per Gasdia e per i suoi sostenitori, mentre il sindaco intravede in questo modo di procedere degli indefiniti «interessi personali» che qualcuno starebbe difendendo. Accusa velata a cui ha risposto l'onorevole veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani. «Ancora una volta il sindaco Tommasi dimostra la sua fragilità e la sua inesperienza politica - ha detto Padovani - Tutto questo si trasforma in testardaggine sulla questione di Fondazione Arena. E reputo gravissime le sue accuse sugli interessi personali. Se il sindaco ha elementi validi denunci, altrimenti stia zitto perché tutto questo polverone che ha creato serve solo a portare scredito alla città di Verona».

A dar man forte al sindaco è però intervenuto il suo assessore Michele Bertucco, insieme alla consigliera comunale Jessica Cugini. «Il consiglio di indirizzo di Fondazione Arena porta avanti il medesimo copione - hanno commentato Bertucco e Cugini - Una sceneggiatura già vista, in cui si scambiano i ruoli, ma non cambia la sostanza del risultato. Alla richiesta di dialogo del presidente della fondazione Damiano Tommasi si risponde con la farsa. Revisori che entrano ed escono a seconda del cambio di scena richiesto da chi tira i fili seguendo sempre l’ennesimo canovaccio: non rispondere nella trasparenza e continuare a muoversi in clandestinità. Difficile cambi il copione di chi non è nuovo a non rispettar le regole. L'arroganza, lo spregio dei ruoli, in primis quello del presidente e sindaco, hanno per ora sempre portato a casa il risultato: la sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia nonché presidente di Arena di Verona fa e disfa a suo piacimento, forte della sponda governativa. E, a tal proposito, verrebbe da chiedersi qual è il ruolo che gioca il sottosegretario Gianmarco Mazzi».