L’assemblea degli azionisti di Catullo S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto comunicato in una nota, l’assemblea degli azionisti di Catullo S.p.A., Società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, riunitasi nel pomeriggio di lunedì 26 giugno ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che ha mandato triennale. In base a quanto si apprende, per l’elezione del nuovo Consiglio d’amministrazione gli azionisti di Save, Camera di Commercio di Verona, Provincia di Trento, Provincia di Verona e Comune di Verona che congiuntamente hanno il 91,112% della Catullo, hanno presentato «un'unica lista unitaria» che è stata «votata all’unanimità dall’Assemblea dei soci». Riconfermati il presidente Paolo Arena e i consiglieri Alessandra Bonetti, Rita Paola Carisano, Fabio Gava, Flavio Piva e Monica Scarpa, neoeletti il Vicepresidente Lorenzo Delladio e i consiglieri Daniele Giacomazzi e Marco Wallner.

Per il Collegio sindacale riconfermato Martino Dall’Oca e neoeletti Nicola Fiorini e Giovanni Girelli che si uniscono ad Antonio Sgarbossa, presidente designato dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), e Mauro Pollini, designato dal MIT (Ministero delle Infrastrutture). Sindaci supplenti Alberto De Luca e Alexia Pinter. Nel corso dell’assemblea, specifica la nota, è stata inoltre confermata «la necessità di far fronte ad un prossimo aumento di capitale sociale, volto a garantire il sostegno degli investimenti in corso e previsti sulla base del piano di sviluppo degli scali di Verona e Brescia». Il nuovo Consiglio d’amministrazione, riunitosi in forma totalitaria a valle dell’assemblea, ha inoltre nominato la consigliera Alessandra Bonetti, amministratrice delegata di Catullo, che subentra alla dott.ssa Monica Scarpa. L’avv. Bonetti, veronese, è dirigente del Gruppo SAVE da oltre 16 anni in qualità di “General Counsel”, e consigliera della Catullo da oltre 8 anni.

«L’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione di Catullo attraverso una lista unica è stata una scelta voluta da tutti i principali azionisti volta a rappresentare l’apprezzamento del lavoro svolto in questi ultimi anni e la condivisione delle scelte strategiche di sviluppo degli scali di Verona e Brescia per il futuro. - afferma Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save - La nomina dell’avv. Bonetti quale amministratore delegato rappresenta un successo nella valorizzazione delle risorse interne da parte del Gruppo Save e rappresenta una scelta in piena continuità con quanto realizzato finora. Una decisione che consente allo scalo veronese di contare su una figura esperta e dedicata che saprà valorizzarne le peculiarità per cogliere il rilancio del Catullo sotto tutti i punti di vista. Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Monica Scarpa per il suo costante e proficuo impegno, che continuerà ad essere fondamentale nel suo ruolo di amministratore delegato di Gruppo per lo sviluppo degli scali del Polo aeroportuale del Nord Est».

«Ringrazio il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto e l’amministratore delegato Monica Scarpa per il grande lavoro profuso, - ha dichiarato Paolo Arena, presidente di Catullo - con particolare riferimento alla gestione della pandemia e alla ripresa del traffico, oltre che all’avvio dei lavori di investimento per il rifacimento del terminal di Verona. Sono sicuro che il nuovo Consiglio lavorerà con impegno per rispettare i tempi di realizzazione delle nuove opere». Secondo ciò che viene riportato nella nota di di Catullo S.p.A, da gennaio a maggio l’aeroporto avrebbe «recuperato il 93% dei volumi di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2019, anno di riferimento prima della crisi pandemica e, nel solo mese di giugno, il valore è salito al 98% rispetto allo stesso mese del 2019».