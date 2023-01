Sindaco di Nogara Flavio Pasini eletto presidente della Provincia di Verona

Non avendo sfidanti, la sua elezione è stata una pura formalità. Formalità che si è celebrata ieri, 29 gennaio, dalle 8 alle 20 a Palazzo Capuleti. Il sindaco di Nogara Flavio Massimo Pasini è stato eletto presidente della Provincia di Verona.

Ad eleggerlo sono stati poco più della metà degli aventi diritto al voto, ovvero il 51,7% dei sindaci e dei consiglieri comunali veronesi. Lo spoglio è iniziato al termine delle operazioni di voto nei due distinti seggi. E la proclamazione è avvenuta intorno alle 22.30 di ieri sera.

Pasini resterà in carica per quattro anni e giurerà da presidente nella prima seduta del consiglio provinciale. «Le priorità sono, in tempi brevi, comprendere e risolvere le urgenze, dare continuità ai progetti positivi già avviati dal presidente Manuel Scalzotto e colmare le lacune, anche nel confronto con singoli territori, laddove ne emergano - ha dichiarato Pasini - Per la prima volta il Veronese, come già accaduto per altre province venete, ha espresso un unico candidato presidente, frutto del dialogo tra tutte le forze politiche che ringrazio per la fiducia. Una garanzia, a mio avviso, di rappresentanza per i nostri 98 Comuni di cui la Provincia è casa e naturale luogo di confronto. Ci sono temi strategici che toccano tutti, dalla montagna alla pianura: strade, scuole, Pnrr, progetti di sviluppo in corso per la centralità del nostro territorio in cui la Provincia, e le partecipate, avranno un ruolo chiave. Ruolo che intendo, con il consiglio e l'assemblea dei nostri sindaci, ricoprire nel miglior modo possibile nell’interesse di tutti i cittadini e le famiglie veronesi».

Gli aventi diritto al voto, ieri, era 1.304 e non era previsto il quorum. Pasini era il candidato unico e quindi la sua elezione era scontata. Non come quattro anni fa, quando Scalzotto vinse le elezioni sullo sfidante Arturo Alberti.

E il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha commentato: «Per la prima volta, non è mai successo prima, si è lavorato in questi mesi per una candidatura unica. Un segnale importante, un modo nuovo di far funzionare un ente di secondo livello che deve saper dialogare con tutte le amministrazioni del territorio in un'ottica di sistema Verona. Questa unione di intenti rappresenta quindi un bel segnale che ora però è da concretizzare. I fatti dimostreranno se si è capaci di realizzare quanto previsto nelle importanti sfide che ci aspettano, per il bene del nostro territorio».

«Buon lavoro a Flavio Pasini - è il commento del movimento civico di Verona Traguardi - Le sfide che attendono il nuovo presidente avranno un peso rilevante nello sviluppo del territorio e della città di Verona, su tutte l'urbanistica, il trasporto pubblico, l'edilizia scolastica e la gestione dei rifiuti in un'ottica di transizione verde. La Provincia è un ente di secondo livello in cui gli aspetti amministrativi superano quelli politici. Per questo motivo, al termine di un confronto costruttivo con tutte le forze della maggioranza, abbiamo appoggiato con convinzione la scelta di sostenere un candidato unico, con l'obiettivo di oltrepassare le barriere politiche per guardare al bene del territorio. In aderenza a questa logica, crediamo con questa elezione di aver creato le giuste condizioni per affrontare al meglio queste sfide».