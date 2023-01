Park Arsenale, segnalati furti e degrado: «Cittadini non si sentono sicuri»

«Cittadini che hanno investito soldi per mettere in sicurezza la propria auto e che invece la trovano danneggiata, hanno paura a utilizzare il garage nelle ore serali e non si sentono sicuri. Sembra una vera presa in giro». È quanto affermato da Patrizia Bisinella, capogruppo in Consiglio comunale del gruppo Fare con Tosi, insieme a Simone Meneghelli, coordinatore organizzativo del partito e dai rappresentanti di Fare! e Lista Tosi nelle circoscrizioni cittadine, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta martedì in Comune a Verona, in merito ai problemi segnalati nel parcheggio Saba di Borgo Trento.

Alla conferenza ha partecipato anche Davide Pinzuti, che ha portato avanti la protesta a nome del comitato proprietari dei garage, il quale ha parlato delle denunce effettuate ai carabinieri negli ultimi tempi e le segnalazioni dei cittadini. Sarebbero infatti più di 25 gli episodi di danneggiamento alle auto negli ultimi mesi, inoltre sarebbero stati registrati casi di sporcizia, degrado e difficile accessibilità all'area.

«Abbiamo segnalato più volte questi problemi ai carabinieri e all’Amministrazione comunale – spiega Davide Pinzuti – ma nulla è stato fatto e la zona continua ad essere degradata. Inoltre nei giorni più affollati si creano lunghe code per accedere al parcheggio, con intasamento del traffico nell’area sovrastante».

I consiglieri di Fare! e Lista Tosi hanno sottoscritto un’interrogazione chiedendo all’Amministrazione come intenda provvedere.