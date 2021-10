Ritorno ai consigli comunali totalmente in presenza? Verona può attendere

Il consiglio comunale di Verona non può ancora tornare a riunirsi in presenza. Lo hanno deciso oggi, 18 ottobre, i rappresentanti di vari gruppi consiliari, respingendo la proposta di Partito Democratico, Fare e Verona e Sinistra in Comune. I consiglieri Federico Benini e Michele Bertucco, da prima che scattasse l'obbligo del Green Pass, chiedono che le sedute tornino in presenza. Una richiesta già una volta respinta prima del fatidico 15 ottobre, cioè prima dell'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde per accedere al luogo di lavoro. «La maggioranza stessa aveva detto che dopo il 15 ottobre i consigli si sarebbero tenuti in presenza», ha dichiarato Benini, lamentandosi del voto contrario durante la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale.

«Evidentemente, l'assenza di alcuni consiglieri No Green Pass come Rosario Russo e Alberto Zelger potrebbe mettere in crisi la maggioranza sul mantenimento del numero legale», ha aggiunto il capogruppo del PD, rimarcando anche la sanzione ricevuta proprio da Zelger per essere entrato in municipio senza mostrare il Green Pass.

Le sedute del consiglio comunale si potranno tenere online o in modalità mista, quindi con alcuni consiglieri presenti in aula e altri in collegamento da remoto. «Verona sta diventando un unicum anche in questo caso - ha concluso Benini - Moltissimi comuni svolgono da tempo il consiglio in presenza. Questo è un brutto segnale per tutti i lavoratori che non hanno Green Pass e non hanno possibilità di svolgere il loro lavoro da casa. Le istituzioni dovrebbero dare il buon esempio, invece questa maggioranza ha decretato che esistono cittadini di Serie A e di Serie B».