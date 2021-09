Green Pass non obbligatorio per i consiglieri comunali di Verona. PD: «Assurdo»

La scorsa settimana, il consiglio comunale di Verona è tornato a riunirsi in presenza e il dibattito politico si è fatto subito acceso. Il principale motivo di scontro, però, non è stato uno dei punti all'ordine del giorno durante la seduta, ma è stato il Green Pass. Dal punto di vista formale, i consiglieri comunali non sono obbligati ad averlo per svolgere le loro funzioni in aula. Il documento è stato però richiesto e questo ha scatenato la reazione del leghista anti-Green Pass Alberto Zelger, il quale non lo ha voluto mostrare. È stata quindi attuata la soluzione di compromesso pensata per casi del genere: tutti i consiglieri senza certificazione verde seguono il consiglio comunale da un'altra sala ed entrano nel stanza del consiglio solo per votare.

Il compromesso, però, non ha accontentato il Partito Democratico che ieri, 27 settembre, ha chiesto di mettere ai voti la proposta di introdurre l'obbligatorietà del Green Pass anche per i consiglieri comunali, per tornare ai consigli comunali in presenza al 100% senza più lo spettro dei consigli a distanza e senza saletta separata per i consiglieri privi della carta verde. La proposta è stata presentata nella conferenza dei capigruppo del consiglio comunale ed è stata bocciata. A favore si erano schierati, oltre al capogruppo PD Federico Benini, anche Michele Bertucco e Carla Padovani. I tosiani si sono astenuti ed i capigruppo di maggioranza hanno invece votato contro.

Niente Green Pass obbligatorio per i consiglieri comunali di Verona, dunque, e Benini commenta con amarezza: «Eravamo fiduciosi che la maggioranza che sostiene il sindaco Federico Sboarina non fosse schiava delle posizioni estremiste del consigliere Zelger, ma ci sbagliavamo. La scelta di respingere il Green Pass obbligatorio per i consiglieri comunali è inspiegabile e stupisce l'astensione dei tosiani. Una scelta assurda, dato che un provvedimento analogo entrerà in vigore anche per il Parlamento e diversi comuni italiani da tempo lavorano solo ed esclusivamente in presenza. Una forte mancanza di rispetto verso i veronesi e verso il ruolo istituzionale del consiglio comunale. Un vero peccato che con questa votazione, la maggioranza di Sboarina abbia dimostrato di essere succube di Zelger».