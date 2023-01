Insediamento di Intel in Italia, Regione Veneto sostiene l'ipotesi Vigasio

Ieri, 17 gennaio, Il consiglio regionale del Veneto ha approvato la risoluzione del consigliere veronese di Forza Italia Alberto Bozza a favore dell'insediamento a Vigasio della multinazionale americana Intel. Una risoluzione che è il primo atto politico-istituzionale della Regione sulla questione.

Bozza ha spiegato che la risoluzione «vuole essere un segnale politico per fare quadrato attorno all’azione del presidente Luca Zaia nelle interlocuzioni con il Governo. Zaia non va lasciato solo e non va lasciato a far da solo in una partita che vale miliardi di euro d’investimento e migliaia di posti di lavoro, e che rappresenterebbe anche un’occasione storica di innovazione tecnologica della nostra economia».

Il consigliere regionale ha inoltre ricordato la complessità della vicenda sul piano nazionale, perché Intel non ha ancora ufficializzato l'apertura del nuovo stabilimento nel Veronese. È possibile, infatti, che la scelta ricada in un'altra destinazione in Piemonte. Ma l'investimento di Intel in Italia sarebbe legato a doppio filo a quello in Germania, a Magdeburgo, il quale a sua volta potrebbe essere rimesso in forse dal rilancio degli Usa che hanno messo in campo 50 miliardi di dollari per mantenere in patria la ricerca di Intel nel settore della microelettronica. Proprio per questo, ha sottolineato Bozza, «noi come Regione Veneto dobbiamo fare sistema e essere uniti per persuadere il nostro Governo a togliere qualsiasi incertezza nell’ambito nazionale e individuare Vigasio come candidatura unica dell’investimento di Intel. Vigasio, che già di per sé sarebbe il sito ideale sul piano logistico perché collegata con l’asse del Brennero e quindi di facile interscambio con l’hub che nascerebbe in Germania, in questo modo si rafforzerebbe ulteriormente. E si rafforzerebbe anche la posizione italiana nei confronti del colosso americano».