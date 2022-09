Investimento miliardario di Intel in Europa, previsto stabilimento di chip a Vigasio

La multinazionale americana Intel ha intenzione di realizzare un sito produttivo di chip nel Veronese. Uno stabilimento che potrebbe creare 5mila posti di lavoro.

La notizia è stata fatta trapelare oggi, 25 settembre, dall'agenzia Reuters, le cui fonti parlano di un'intesa tra Intel e il governo uscente del premier Mario Draghi per costruire a Vigasio un nuovo impianto di confezionamento e assemblaggio di semiconduttori. L'azienda sarebbe pronta ad investire 80 miliardi di euro in dieci anni per soddisfare la domanda europea di questi componenti tecnologici. L'investimento iniziare si aggirerebbe intorno ai 4,5 miliardi di euro e consentirebbe di far partire l'attività tra il 2025 e il 2027. Un'attività che avrebbe bisogno di 1.500 lavoratori e che potrebbe portare alla creazione di altri 3.500 posti di lavoro nell'indotto.

Sempre secondo le fonti citate da Reuters, pare che l'intesa tra Governo e Intel risalga agli inizi di questo mese e che non sia stata resa pubblica per ragioni elettorali. E da Intel non sono giunti ancora commenti poiché la trattativa non sarebbe ancora chiusa. Infatti, l'investimento del colosso americano in Italia sarebbe legato ad un contributo statale che dovrà giustamente essere condiviso con il prossimo esecutivo prima di essere approvato in via definitiva.

La scelta di Intel sarebbe caduta su Vigasio per la sua posizione. L'azienda starebbe infatti per realizzare anche due stabilimenti in Germania, i quali sarebbero ben collegati con quello veronese.