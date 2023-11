Insicurezza e degrado in quinta circoscrizione: «Torni il commissariato»

Nonostate la recente operazione congiunta delle forze dell'ordine cittadine che ha interessato anche Borgo Roma, resta alto il senso di insicurezza nei cittadini della quinta circoscrizione. Si susseguono infatti episodi di violenza, come rapine e aggressioni, e spuntano angoli di degrado nei pressi dei bidoni della spazzatura. Situazioni che i residenti hanno segnalato al presidente della circoscrizione Raimondo Dilara, il quale ha sottoposto alcune soluzioni all'attenzione del Comune di Verona.

Ma Dilara non è solo. La sicurezza è infatti un argomento capace di compattare tutto il centrodestra. E così la richiesta di aumentare il livello di sicurezza a Borgo Roma e nei quartieri vicini è stata amplificata dai tosiani Patrizia Bisinella, Simone Meneghelli ed Anna Bertaia, dai leghisti Filippo Rando e Nicolo Zavarise, da Luca Mascanzoni di Fratelli d'Italia, da Paolo Rossi di Verona Domani e da Luigi Pisa di Forza Italia.

«Nessuna risposta viene data dall'amministrazione comunale - hanno affermano i consiglieri di centrodestra della quinta circoscrizione - Abbiamo messo in luce le criticità delle diverse aree del territorio, ma da parte di sindaco e giunta nessun riscontro. Il degrado è evidente e riteniamo necessari interventi immediati, come la riapertura del commissariato di zona, che sicuramente fungeva da deterrente; il coinvolgimento dell'esercito e l'attivazione in convenzione con società private di vigilanza che supportino le forze dell'ordine nell'attività di controllo del territorio. Così non si può andare avanti, la gente è stufa».

Mentre i coordinatori dei vari partiti, ringraziando comunque le forze dell'ordine per il loro impegno costante, hanno ricordato come il problema sia un po' comune a tutti i quartieri cittadini e come la sicurezza resti un punto focale della loro attenzione.