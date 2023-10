Operazioni congiunte delle forze dell'ordine tra Veronetta e Borgo Roma: circa 400 identificati, 15 denunce e 3 arresti

La questura di Verona ha comunicato che è stata focalizzata sulle zone di Veronetta e del quartiere di Borgo Roma l’attività di prevenzione con l’azione coordinata di polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, disposta dalle ordinanze di servizio del questore scaligero, così come condiviso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L'attenzione si è concentrata in particolare sulle piazze dove i cittadini, anche in occasione degli incontri serali in cui partecipano rappresentanti della questura, hanno segnalato «situazioni di degrado o illegalità», legati anche alla presenza di «assuntori che vanno alla ricerca di stupefacenti».

Il riepilogo degli interventi

Quella appena trascorsa, in base a ciò che viene riportato in una nota della questura, è stata una settimana in cui le volanti della polizia di Stato, oltre ad aver identificato «quasi 400 persone», sono intervenute per «26 furti in appartamento, attività commerciali e autovetture». Furti che, precisano sempre dalla questura scaligera, in alcuni casi «sono diventati rapina a causa dell’azione violenta con cui gli autori hanno tentato di guadagnarsi la fuga». Dalla questura evidenziano che «in molti casi i furti sono stati resi semplici dall’assenza di misure di autoprotezione, che rientrano in quelle responsabilità di cittadinanza che rende più forte, insieme all’azione delle forze dell’ordine, la sicurezza di comunità».

L’azione di prevenzione amministrativa della Divisione Polizia Anticrimine, segnala inoltre la presenza sul territorio veronese di «diversi soggetti potenzialmente pericolosi provenienti da altre aree del paese». Solo negli ultimi tre mesi, chiarisce sempre la nota della questura, dalla medesima Divisione sono stati adottati «21 "Fogli di via obbligatori", 47 "Avvisi Orali", 19 "Ammonimenti", 24 "Divieti di accesso agli esercizi pubblici" e 2 "sorveglianze speciali"».

Sempre in base a quanto riportato dalla questura di Verona, sarebbero inoltre molteplici i provvedimenti adottati a carico di «cittadini stranieri che, nell’ultima settimana, sono stati colpiti da 7 espulsioni e 2 accompagnamenti ai Centri di permanenza per i rimpatri che hanno richiesto un grande impiego di risorse, come nel caso di un trentatreenne pluripregiudicato di nazionalità marocchina, con oltre dieci alias, portato dai poliziotti fino al CPR di Potenza». Dalla questura veronese fanno infine sapere chce «i servizi con il medesimo taglio e soprattutto sulla base delle segnalazioni dei cittadini proseguiranno anche per le prossime settimane».