L'ex premier Conte colpito con uno schiaffo a Massa, la solidarietà di Zaia: «Fatto indegno di un paese civile»

«Il confronto, per quanto acceso, deve essere sempre democratico e rispettoso delle persone. L’aggressione a Giuseppe Conte deve essere condannata, senza "se" e senza "ma"». Lo ha dichiarato ieri, venerdì 5 maggio, il governatore del Veneto Luca Zaia, poco dopo l'episodio che, suo malgrado, ha visto vittima di un'aggressione fisica l'ex premier e a tutt'oggi leader del M5S Giuseppe Conte.

Lo stesso presidente del Veneto Zaia ha poi aggiunto: «Quanto avvenuto è un fatto inqualificabile, non degno di un paese civile. Sono fatti che non trovano alcuna giustificazione e che non possono essere minimizzati». Parole dunque di piena solidarietà da parte del presidente della Regione Veneto, rivolte a Giuseppe Conte che, come detto, era stato colpito con uno schiaffone, ieri durante un incontro elettorale, in Toscana nella cittadina di Massa.

All'origine dell'aggressione vi sarebbe la contestazione della gestione della pandemia da Covid quando Conte era premier, ma è stato proprio quest'ultimo a chiarire quanto ingiustificabile sia stato il gesto: «Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico», ha infatti commentato il leader del Movimento 5 Stelle.