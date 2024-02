Carenza di posti letto all'ospedale Orlandi. «Quando la piena dotazione?»

Mancano posti letto all'ospedale Orlandi di Bussolengo. È quanto è stato segnalato alla consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, la quale ha chiesto quando la Regione Veneto rispetterà le schede di dotazione prevista per l'Orlandi dalla stessa giunta regionale.

«Parliamo di una struttura che serve un bacino di utenza da 300mila persone - ha dichiarato Bigon - Eppure, i vuoti sono ancora gravi e preoccupanti. Si tratta di carenze che toccano i reparti di medicina generale, dove su 25 posti letto previsti, ne sono presenti solo 14; riabilitazione, con 10 posti presenti sui 50 previsti; e day surgery, dove risulta essere in funzione solo la chirurgia estetica. L'ospedale Orlandi è in posizione strategica ed è punto di riferimento per i cittadini di numerosi Comuni situati nell’ovest veronese, integrandosi con gli ospedali di Villafranca e Malcesine nel dare risposta all’esigenza di prossimità del servizio sanitario. Dunque, quali provvedimenti intende adottare la Regione Veneto per garantire la piena attuazione delle schede di dotazione ospedaliera?».