Scooter gettati a terra dai vandali a Borgo Trento, Bozza: «Serve investire in sicurezza»

«I nuovi episodi di vandalismo accaduti in Borgo Trento confermano due cose: l’insicurezza che da qualche anno si respira in tutta la città e la sua escalation anche nei quartieri più centrali e tradizionalmente tranquilli».

È il consigliere regionale e comunale per Fratelli d'Italia, Alberto Bozza, a commentare l'episodio degli scooter gettati a terra in via Nino Bixio, a Verona, dove sarebbero stati mandati in frantumi anche i vetri di alcune auto, solamente pochi mesi dopo le gomme dei veicoli tagliate anche nel medesimo quartiere.

Un quadro che Bozza ricollega alle vicenda di cronaca che negli ultimi anni sono state registrate a Verona, tra risse, aggressioni, violenza, furti e vandalismi: «Serve investire in sicurezza - dice il consigliere - i soldi ci sono, prendiamo anche solo una parte delle decine di milioni degli ultimi avanzi di bilancio. Bisogna investire in personale di polizia locale e in tecnologia, ma anche cambiare l’illuminazione di molte strade; non è un caso che Borgo Trento sia vittima di furti e vandalismi, la nuova illuminazione a led troppo fioca rende le strade buie, ma questo vale anche per gli altri quartieri di Verona. Certamente la passata amministrazione non si è distinta per prontezza nel fronteggiare il degrado, anzi, ma la Giunta Tommasi è in carica ormai da più di sei mesi e sembra in qualche modo lasciar fare, forse per incapacità o per una certa morbidezza ideologica. Da parte del sindaco nessun piano e nessun investimento sulla sicurezza».