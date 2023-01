Raid vandalico a Borgo Trento: scooter gettati a terra nella notte

«Buona domenica a tutti! L’anno scorso le gomme delle macchine….quest’anno motorini moto e monopattini a terra….nel Borgo ci sono dei “serial killer”».

Questo il messaggio allegato ad alcune foto pubblicate sul Gruppo Borgo Trento, presente su Facebook, da una cittadina che segnalava un nuovo gesto vandalico compiuto nel quartiere di Verona, presumibilmente nella notte tra sabato e domenica.

Una quindicina di scooter ed un monopattino sono stati ritrovati a terra sul marciapiede in via Nino Bixio, probabilmente in seguito al gesto sconsiderato di qualche vandalo, il quale ha inevitalbimente recato alcuni danni alle carrozzeria dei mezzi.

Sulla vicenda si è messa al lavoro la polizia locale. L'anno scorso il quartiere era stato interessato da alcuni raid vandalici che avevano preso di mira gli pneumatici delle auto in sosta.