Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 agosto 2022

Un nuovo weekend ricco di eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere durante il fine settimana dal 5 al 7 agosto 2022.

L'EVENTO TOP

Bardolino Buskers Festival

Nel fine settimana è in arrivo il "Bardolino Buskers Festival" 2022. Il 6 e il 7 agosto a Bardolino musicisti locali faranno respirare le vie del centro storico. Il "Bardolino Buskers Festival" è una manifestazione dedicata agli artisti di strada che vuole valorizzare le vie del centro storico di Bardolino attraverso la musica live. Saranno presenti anche artigiani locali che esporranno le loro opere sul lungolago.

MANIFESTAZIONI

Festa della Podestaria

Un evento storico e culturale, simbolo delle malghe e degli allevatori, vedra? la nomina del “Bacan della Lessinia”, la degustazione di prodotti tipici, escursioni a cavallo e tanto altro. Ritorna anche quest'anno, sabato 6 agosto 2022, la manifestazione regina dell'estate del Parco della Lessinia, la tradizionale Festa della Podestaria, un evento che si intreccia tra storia e cultura, tra folklore e tipicita? del territorio.

Sagra di San Lorenzo

A Pescantina torna la "Sagra di San Lorenzo" dal 4 al 10 agosto 2022. La sagra in questa edizione coinvolge l’intero paese e tutte le attività agricole, commerciali e produttive, nonché le diverse associazioni sociali, sportive e i gruppi culturali del territorio. Anche i fuochi d’artificio lungo il fiume Adige tornano ad illuminare la notte di San Lorenzo.

Mura Festival

Esplode l’estate a Mura Festival sui bastioni di Verona con l’arrivo di agosto: appuntamenti musicali, teatro per adulti e bambini, serate emozionanti ad ammirare le stelle, sapori e profumi tutti da provare nelle numerose proposte culinarie della settimana. Imperdibili sapori con Celestino Food Truck che propone pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso, che ci porteranno con la mente in Sicilia e le deliziose croccanti proposte di Siamo Fritti. Ritornano la squisita carne di Peach Burger e le sfiziose proposte golose di La mia Polpetta.

Festa dei Ciclamini

A Malcesine nella frazione di Cassone torna la "Festa dei Ciclamini" che avrà luogo venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto 2022: saranno presenti stand gastronomici con prodotti tipici locali, intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico.

Castelnuovo sotto le stelle

Dal 5 agosto si svolge la terza edizione di "Castelnuovo sotto le stelle. I sogni son desideri 2022". Un piacevole fine settimana da trascorrere in compagnia nella suggestiva location del parco del Brolo delle Melanie.

Festa del Monte Purga

Anche quest’anno nel cuore della Lessinia torna la Festa del Monte Purga a Velo Veronese, grazie alla Pro Loco di Velo Veronese. Appuntamento dal 5 all'8 agosto 2022 presso Piazzale Crosara.

Festa per il decennale di Aquardens

Il 6 agosto dalle ore 18 Aquardens darà il via alla terza serata per il suo decennale, che racconterà l’elemento prezioso della Terra, oggi purtroppo sempre più maltrattata dalla presenza dell’uomo. Lo spettacolo, che come sempre incanterà il pubblico con luci e colori in un’animazione unica nel suo genere, narrerà con esibizioni a tema floreale la magia e l’importanza del nostro pianeta e l’attenzione che dobbiamo avere nel prendercene cura.

CONCERTI

Arena di Verona Opera Festival

Tre grandissimi appuntamenti per il weekend lirico all'arena di Verona:

Venerdì 5 agosto torna l’imperdibile appuntamento con l’ Aida di Verdi.

di Verdi. Sabato 6 agosto La Traviata . Lo spettacolo dell’Opera di Giuseppe Verdi nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona.

. Lo spettacolo dell’Opera di Giuseppe Verdi nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona. Domenica 7 agosto Turandot. Un classico dell’opera italiana torna all’Arena di Verona per il Festival 2022: un dramma lirico imperdibile in una cornice magica.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Back to Momix

A Verona dal 6 al 18 agosto 2022 (escluso il 10 agosto) il Teatro Romano ospiterà "Back to Momix", uno spettacolo nato dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che hanno allontanato la compagnia dal suo pubblico, con il desiderio di leggerezza e spensieratezza, peculiarità della compagnia Momix, e uno sguardo sempre teso al futuro: da qui il gioco di parole del titolo che richiama un classico della cinematografia anni ’80.

Forte Gisella in danza

Camminamenti sopraelevati, scorci tra storia e natura e una grande piazza centrale. Al Forte Gisella torna la danza, con performance studiate per far rivivere ogni spazio del compendio. Dal 5 al 7 agosto Ersiliadanza porterà all'interno della fortificazione di via Mantovana compagnie e ospiti da tutta Italia. Tre serate con spettacoli itineranti, in una location suggestiva.

Duparùn

Dal 3 al 15 agosto va in scena al Chiostro di Santa Maria in Organo lo spettacolo "Duparùn", un'originale rivisitazione di un classico di Carlo Goldoni, "Il Servitore di due Padroni". La storia è nota, il nostro moderno Arlecchino, di nome Gianni, spinto dalla necessità di sopravvivere, accetta due lavori nascondendo ai suoi capi l'imbroglio.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Il mammone - «Piero e Anna hanno un unico figlio di cui possono essere orgogliosi. Aldo, infatti, ha 35 anni, una brillante carriera come professore universitario, ed è molto richiesto dalle aziende. C'è un unico problema: Aldo vive ancora felicemente con loro, e non sembra intenzionato ad andare via di casa». Regia: Giovanni Bognetti.

«Piero e Anna hanno un unico figlio di cui possono essere orgogliosi. Aldo, infatti, ha 35 anni, una brillante carriera come professore universitario, ed è molto richiesto dalle aziende. C'è un unico problema: Aldo vive ancora felicemente con loro, e non sembra intenzionato ad andare via di casa». Regia: Giovanni Bognetti. Porco Rosso - Torna nelle sale italiane dall'1 al 7 agosto la celebre opera d'animazione di Hayao Miyazaki, uscita originariamente nel 1992: «Marco Pagot è un ex-pilota che, deluso dall'umanità nella da poco conclusa grande guerra, si è misteriosamente ritrovato nelle mutate sembianze di un maiale antropomorfo. Con il nome di battaglia di Porco Rosso, vola alla ventura sui cieli dell'Adriatico a bordo del suo idrovolante vermiglio, sfuggendo al giogo fascista e sbarcando il lunario come cacciatore di taglie». Regia: Hayao Miyazaki.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi

Componenti essenziali nella produzione di farmaci antitumorali e di profumi dalle note forestali. Bioindicatori della qualità dell’aria. E, ancora, funzionali per trattare ferite e scottature. Sono i "Licheni", una piccola e quasi sconosciuta forza della natura. Risultato dell’unione fra un fungo ed un’alga, che da una stretta e vantaggiosa convivenza danno origine ad un elemento importante per l’ambiente ed utile all’uomo. Per imparare a conoscerli, il Museo di Storia Naturale apre al pubblico la nuova esposizione temporanea "Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi" visibile da mercoledì 22 giugno al 28 agosto.

Io Milano, la città vista dai carabinieri, attraverso l’occhio di un fotografo

Dal 28 luglio al 16 agosto 2022 all’interno del palazzo della Gran Guardia di Verona, si terrà la mostra dal titolo "Io Milano, la città vista dai carabinieri, attraverso l’occhio di un fotografo", a cura del fotografo Carlo Mari. La rassegna fotografica è composta dagli scatti più significativi che il fotografo ha raccolto nel corso del lockdown durante il quale ha avuto la possibilità di ritrarre la città di Milano deserta grazie alla strettissima collaborazione con l’Arma dei carabinieri.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

"Foto sub", la mostra a palazzo Pincini Carlotti nel Comune di Garda

Gianpaolo Prando è nato a Venezia il 3 settembre 1938. La mostra si terrà a Garda, nella bella galleria FIAF di palazzo Pincini Carlotti dal 23 luglio all'11 agosto 2022. La fotografia subacquea rappresenta una tappa fondamentale nella carriera di Gianpaolo Prando. Parte importante della sua vita e della sua produzione artistica, essa ha dato modo all’autore di far vivere insieme le sue grandi passioni: le immersioni sportive, i viaggi e, naturalmente, la fotografia.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Studio la Città inaugura la propria stagione estiva

Fino al 5 agosto 2022, presso la galleria d'arte Studio la Città, sono visitabili tre coloratissime mostre:

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.