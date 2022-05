A partire da sabato 11 giugno 2022, Studio la Città inaugura la propria stagione estiva con tre coloratissime mostre:

JACOB HASHIMOTO The Burn Out Sun

HERBERT HAMAK Kobalt Grün, Permanent Rot, Ultramarinblau Dunkel, Permanent Gelb

STUART ARENDS Art Attack/Unfolded

Il mondo variopinto di Jacob Hashimoto torna a Verona nella mostra estiva con nuove opere a parete. Insieme agli iconici “aquiloni” che hanno consacrato l’artista sulla scena internazionale, sarà presentata un’inedita serie di minuziose xilografie. Hashimoto proviene dal mondo della pittura e della stampa ed ha lavorato fin dagli esordi con grande qualità, meticolosità e cura dei dettagli. Studio la Città esporrà per la prima volta a Verona anche una nuovissima serie dal titolo The Necessary Invention of the Mind.

La mostra di Hamak è un’occasione per mostrare al pubblico opere inedite, fino ad oggi conservate nello studio dell’artista. Kobalt Grün, Permanent Rot, Ultramarinblau Dunkel, Permanent Gelb sono infatti i nomi tedeschi dei pigmenti maggiormente impiegati da Hamak per la realizzazione dei suoi lavori che, sapientemente dosati, stratificati e mescolati alla resina, danno vita ad uno studio sul colore difficile da incasellare in una categoria specifica.

La mostra Art Attack/Unfolded presenta una serie di lavori inediti di Stuart Arends, realizzati appositamente per questa esposizione proposta a Studio la Città dall’11 giugno al 5 agosto 2022. Arends torna a alla forma originaria della scatola per infonderle nuova energia, ora i cartoni sono costellati di impronte digitali e di parole che si intravedono sul supporto sotto la vernice: parole che diventano i titoli delle opere stesse.

Informazioni e contatti

PERIODO ESPOSITIVO11.06–5.08.2022

ORARI: LUNEDÌ 14–18 | MARTEDÌ / VENERDÌ 9-13 E 14–18 | SABATO 9–13

POSSIBILITÀ DI VISITE GUIDATE UNICAMENTE SU PRENOTAZIONE

Web: https://studiolacitta.it/.