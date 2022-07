Alla Gran Guardia la mostra "Io Milano, la città vista dai carabinieri, attraverso l’occhio di un fotografo"

Dal 28 luglio al 16 agosto 2022 all’interno del palazzo della Gran Guardia di Verona, si terrà la mostra dal titolo "Io Milano, la città vista dai carabinieri, attraverso l’occhio di un fotografo", a cura del fotografo Carlo Mari. La rassegna fotografica è composta dagli scatti più significativi che il fotografo ha raccolto nel corso del lockdown durante il quale ha avuto la possibilità di ritrarre la città di Milano deserta grazie alla strettissima collaborazione con l’Arma dei carabinieri.

La mostra, che si svolge in forma itinerante, è finalizzata esclusivamente alla raccolta di fondi in favore dell’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.) derivanti dalla vendita delle stampe Fine Art. L’Opera, in particolare, è un ente morale di natura privatistica che ha il suo organo tutorio nel Comando Generale dell’Arma dei carabinieri ed assiste oltre 1.000 orfani a ciascuno dei quali eroga un contributo semestrale, distinto per fasce d’età, sino al compimento degli studi. Le disponibilità dell’Opera sono date dai contributi volontari elargiti mensilmente dai militari di ogni ordine e grado dell’Arma dei carabinieri nonché, tra l’altro, di privati cittadini estimatori dell’Arma.

L’esposizione osserverà un orario di apertura al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 di ogni giorno. L’inaugurazione avverrà alle ore 11 di giovedì 28 luglio presso il palazzo della Gran Guardia di Verona.